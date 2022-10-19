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Путин поручил Собянину подключиться к координации работы по повышению безопасности

Лейла Алиева
Политика
Путин поручил Собянину подключиться к координации работы по повышению безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину в качестве главы комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности. Об этом он заявил в среду, 19 октября, в рамках совещания с членами Совета безопасности РФ.

— Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного совета по направлению «Государственное и муниципальное управление», совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом, и взаимодействия субъектов Федерации с федеральными органами власти, — приводит его слова РИА Новости.

Российский лидер начал проводить заседание Совбеза РФ по видеосвязи в среду, 19 октября. Также планируется выступление с докладом зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

В рамках заседания Путин поручил создать специальный совет во главе с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности.

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