Указ Путина о введении военного положения в новых регионах поступил в Совфед

Фото: Пресс-служба Госдумы

Указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях поступил в Совет Федерации для утверждения. Об этом в среду, 19 октября, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Да, поступил, — цитирует сенатора ТАСС.

19 октября президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Позже Андрей Клишас заявил, что Совфед в кратчайшие сроки рассмотрит документ.

В документе о военном положении прописаны два основания для его введения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии. По закону агрессией против страны признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».