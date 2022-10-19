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Путин заявил об отказе киевских властей от переговоров

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин заявил об отказе киевских властей от переговоров
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Совета безопасности в среду, 19 октября, заявил о том, что киевский режим отвергает любые предложения о переговорах.

— Киев отвергает любые предложения о переговорах, продолжает обстрелы, от которых гибнут мирные люди, — заявил глава государства.

Он также добавил, что украинская сторона прибегает к «откровенно террористическим методам». Президент напомнил о диверсиях на объектах критической инфраструктуры и покушениях на представителей местных органов власти, передает ТАСС.

19 октября российский лидер ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

В документе о военном положении прописаны два основания для его введения: агрессия против РФ или потенциальная угроза агрессии. По закону агрессией против России считается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».

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