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Собянин: Приняты все необходимые меры по охране общественного порядка и стратегических объектов

Евгений Жуков
Город
Собянин: Приняты все необходимые меры по охране общественного порядка и стратегических объектов
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с исполнением указов президента России Владимира Путина будут реализованы необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Глава города добавил, что профильными органами будут приняты все необходимые меры по охране общественного порядка и стратегических объектов.

В связи с подписанием названных указов российским лидером главы субъектов будут наделены дополнительными полномочиями. При этом мэр столицы подчеркнул, что в настоящее время никакие меры, ограничивающие обычный ритм жизни города, вводиться не будут, написал Собянин в своем Telegram-канале в среду, 19 октября.

19 октября Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

В указе о военном положении прописаны два основания для его введения: агрессия против РФ или потенциальная угроза агрессии. По закону агрессией против России считается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».

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