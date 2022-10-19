Стало известно, какого замминистра энергетики уличили в крупной взятке

Фото: minenergo.gov.ru / Официальный сайт Минэнерго РФ

Глава МВД Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил, что бывшего замминистра энергетики РФ уличили во взятках на сумму в 227 миллионов рублей. Его имя стало известно в среду, 19 октября.

— Деньги передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов, — сообщил Колокольцев, однако имени подозреваемого не назвал.

Источник РИА Новости сообщил, что министр имел в виду бывшего замминистра Минэнерго Анатолия Тихонова, которого арестовали по обвинению в мошенничестве в 2020 году. Идет ли речь о ранее неизвестном эпизоде или о новом расследовании, источник издания не уточнил.

Тихонову вменяют мошенничество в особо крупном размере. По информации Следственного комитета России, его подельниками выступили советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все они были задержаны.