В Дептрансе перечислили необходимые навыки водителей социального такси в Москве

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Москвичам рассказали, чему обучают водителей социального такси в ходе специальной подготовки к перевозке людей с ограниченными возможностями. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Профессиональный водитель должен уметь пользоваться оборудованием автомобиля и его программным обеспечением. Кроме того, специалисты должны обладать навыками оказания первой доврачебной помощи, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Социальное такси помогает маломобильным пассажирам с удобством передвигаться по столице. В службе работают 123 водителя, за два года их число увеличилось более чем в 1,5 раза, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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9 октября стало известно, что социальное такси Мосгортранса перевезло больше 150 тысяч человек с начала текущего года по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов. По словам Ликсутова, специалисты центра обеспечения мобильности пассажиров помогли более 3,7 тысячи людей добраться до 89 социальных объектов за этот год.