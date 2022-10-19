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Посла Чехии пригласили в МИД России из-за ситуации с «Чешским домом»

Александр Афонин
В мире
Посла Чехии пригласили в МИД России из-за ситуации с «Чешским домом»
Фото: МИД РФ

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был вызван в российский МИД из-за нагнетания ситуации с демонтажем ограждения у «Чешского дома» в Москве. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

— Главе дипмиссии сказано, что российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по данному сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в наших отношениях, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация никак не связана с отношениями двух стран. Решение о демонтаже ограждения было принято на основании постановления правительства Москвы в качестве освобождения участка от незаконно размещенных объектов, отметили в пресс-службе.

6 октября сообщалось, что посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Украине со стороны Парижа. В процессе разговора дипломату указали на угрозы, которые могут возникнуть в результате наращивания поставок.

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