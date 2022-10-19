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Игорь Верник женился на известном кинопродюсере

Евгений Жуков
Общество
Игорь Верник женился на известном кинопродюсере
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Актер Игорь Верник женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой, которая моложе его на 16 лет. Об этом стало известно в среду, 19 октября.

Пара узаконила свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. Как новоиспеченные супруги планируют отпраздновать это торжественное событие, пока неизвестно. Уточняется, что молодожены решили не спешить со свадьбой.

Этот брак для 59-летнего актера уже не первый. За плечами Верника два неудачно сложившихся союза. От второго брака у артиста есть сын Григорий, который решил продолжить актерскую династию и сейчас работает в Театре на Бронной, передает Telegram-канал «Тушите свет».

До этого стало известно, что звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова вышла замуж за сотрудника пресс-службы Comedy Club Славу Гусева. О романе молодых людей стало известно около года назад.

7 сентября вышла замуж еще одна артистка — 31-летняя певица Манижа. Ее избранником стал режиссер и постановщик ее номера на Евровидении Ладо Кватания. Влюбленные поженились на Николиной Горе в Подмосковье.

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