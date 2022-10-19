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Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев

Евгений Жуков
В мире
Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев
Фото: Center for Strategic & International Studies / CC BY-NC-SA 2.0

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев. Об этом в среду, 19 октября, сообщило издание Bild.

Как уточняется, поездка политика в украинскую столицу обсуждалась в течение нескольких недель. Однако помощники Штайнмайера обосновали отмену визита «соображениями безопасности».

Украинская сторона уже отреагировала на подобный шаг немецкого политика.

— Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице (Украины — прим. «ВМ») прямо сейчас, — подчеркнул представитель киевского правительства.

Сегодня стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем. Кроме того, турецкий лидер обсудил с Зеленским текущую обстановку и последние события в стране.

В конце сентября Эрдоган предложил организовать встречу Зеленского и президента России Владимира Путина. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Украина Вальтер Штайнмайер Германия
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