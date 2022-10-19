Эрдоган предложил Зеленскому урегулировать конфликт на Украине путем переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе канцелярии турецкого лидера.

— Турция готова внести любой необходимый вклад в урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, — говорится в сообщении.

Эрдоган также обсудил с Зеленским текущую обстановку и последние события на Украине, передает РИА Новости.

В конце сентября Эрдоган предложил организовать встречу Зеленского и президента России Владимира Путина. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле.

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что разрешение текущего конфликта на Украине требует диалога между Москвой и Киевом.