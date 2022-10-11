Госдеп: Конфликт на Украине решится только через диалог Москвы и Киева

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Разрешение текущего конфликта на Украине требует диалога между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал во вторник, 11 октября, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

— Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией, — заявил он.

По словам Прайса, если Россия все же стремится продемонстрировать серьезный настрой по отношению к переговорам с Украиной, ей следует прекратить обстрелы украинских населенных пунктов, передает РИА Новости.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада относительно Украины.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.