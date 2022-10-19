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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как подготовить дачу к зиме

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как подготовить дачу к зиме
Фото: depositphotos

Уже скоро в столичный регион придут зима и холода. Перед тем как выпадет первый снег, дачникам нужно успеть подготовить свое имущество и сад к затяжным морозам. Как именно подготовить дачу к зиме — в материале «Вечерней Москвы».

Как подготовить к зимовке дом:

— закрыть все окна и снять москитные сетки;

— вывезти все оставшиеся продукты в город;

— закрыть специи и приправы в контейнеры;

— законсервировать всю сантехнику и слить воду;

— защитить дом от грызунов.

Как лучше уберечь дом от мышей:

— использовать вместо мышеловок ультразвуковые отпугиватели, которые отобьют у грызунов желание пробраться в дом.

Что делать с мебелью и бельем:

— сложить белье на полку, добавив к нему мешочки с сухим ароматизатором;

— мебель накрыть старыми простынями или пленкой.

Как подготовить к зиме двор:

— убрать с улицы всю технику, инструменты и стройматериалы;

— слить из бочек всю воду;

— тщательно просушить ведра и лейки.

садоводство Дача Зима
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