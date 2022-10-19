Как подготовить дачу к зиме

Сюжет:Проще, чем кажется
Уже скоро в столичный регион придут зима и холода. Перед тем как выпадет первый снег, дачникам нужно успеть подготовить свое имущество и сад к затяжным морозам. Как именно подготовить дачу к зиме — в материале «Вечерней Москвы».
Как подготовить к зимовке дом:
— закрыть все окна и снять москитные сетки;
— вывезти все оставшиеся продукты в город;
— закрыть специи и приправы в контейнеры;
— законсервировать всю сантехнику и слить воду;
— защитить дом от грызунов.
Как лучше уберечь дом от мышей:
— использовать вместо мышеловок ультразвуковые отпугиватели, которые отобьют у грызунов желание пробраться в дом.
Что делать с мебелью и бельем:
— сложить белье на полку, добавив к нему мешочки с сухим ароматизатором;
— мебель накрыть старыми простынями или пленкой.
Как подготовить к зиме двор:
— убрать с улицы всю технику, инструменты и стройматериалы;
— слить из бочек всю воду;
— тщательно просушить ведра и лейки.