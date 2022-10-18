Как подготовить дачу к зиме: полезные советы

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Совсем скоро в столичный регион придут холода и зима. Перед тем как на землю упадет первый снег, дачникам нужно успеть подготовить свое имущество и сад к затяжным морозам. Какие важные задачи нужно решить до наступления заморозков, «Вечерняя Москва» узнала у главного садовода России Октябрины Ганичкиной.

По словам эксперта, начинать подготовку дачи к зиме нужно с дома:

— Для этого закрываем все окна в жилище, снимаем с них москитные сетки и убираем на хранение. При уборке на кухне вывозим в город все оставшиеся продукты, а соль и приправы, а также различные специи складываем в закрывающиеся пластиковые контейнеры, жестяные или стеклянные банки, чтобы до них не добрались грызуны.

По словам собеседницы «ВМ», именно в осенне-зимний период мыши активно атакуют жилье в поисках пищи и способны подпортить имущество, поэтому сейчас нужно все предусмотреть и расставить по дому ловушки.

— Я очень рекомендую вместо классических мышеловок установить ультразвуковые отпугиватели, — говорит она. — Принцип действия их таков: они излучают звуковые волны определенной длины, что отбивает охоту у грызунов забраться в ваш дом. Поэтому для дачного домика, куда никто не приезжает зимой, это даже наиболее приемлемый вариант. Это прекрасное решение, которое избавляет вас от надобности убирать по весне останки грызунов из мышеловок. Что является далеко не самым приятным занятием.

Все ценные вещи и портативную технику в зимний период следует тоже увезти в город. А одежду и постельное белье, которые остаются в дачных шкафах, нужно тщательно просушить и сложить:

— Чтобы белье не приобрело затхлого запаха, можно прямо на полку положить мешочки с сухими ароматизаторами. Но всем известно, что грызуны нередко пробираются в места, где хранятся белье и посуда, поэтому их тоже лучше упаковать в полиэтиленовые пакеты и коробки.

А в завершение всю мебель следует накрыть старыми простынями или же пленкой.

Последнее, что нужно сделать в доме, — это законсервировать всю сантехнику, чтобы морозы не повредили ее. Для этого необходимо слить воду из бачка унитаза и водонагревательного бака:

— Если этого не сделать, то жидкость зимой замерзнет и, расширяясь при кристаллизации, просто разорвет емкости. Из стиральной машинки также нужно слить всю жидкость, еще надо тщательно высушить все шланги, оставив приоткрытыми саму дверцу и лоток для порошка. Все электронные приборы нужно отсоединить от сети.

В саду и огороде нужно убрать всю технику, инструменты и стройматериалы. Следует просушить ведра, лейки и слить воду из бочек, заключила Ганичкина.