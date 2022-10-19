«Вкусно — и точка» повысит цены на ряд позиций из меню

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 20 октября повысит стоимость шести позиций меню из категории бургеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 19 октября.

Рост цены на сэндвичи связан с увеличением себестоимости продуктов, из которых их готовят. При этом представители сети заявили, что стоимость еды все равно останется ниже, чем у конкурентов, передает РБК.

По данным ряда СМИ, рост стоимости бургеров составит от 7 до 10 процентов. Изменения коснутся таких позиций, как «Биг спешл», «Гранд», классического бургера и так далее. Их цена составит от 59 до 290 рублей. Кроме того, увеличится стоимость комбо, в состав которых входят подорожавшие сэндвичи.

26 сентября сообщалось, что «Вкусно — и точка» направила заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда «Кафе — и точка». Это позволяет будущему заведению производить и продавать различные напитки, включая чай и кофе.

В конце августа аналог десерта «Макфлурри», который убрали из меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», вернулся в ассортимент. Он получил название «Айс де люкс».