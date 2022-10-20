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Православная церковь 23 октября отмечает память мучеников Евалампия и Евлампии. Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя подметать, ведь с мусором можно вымести из дома все счастье, благополучие и достаток.

В этот день нельзя играть свадьбы, ведь 23 октября является неблагоприятным периодом для таких гуляний. Семья, которая начала свое существование в эту дату, обречена на развод.

Также нельзя приобретать новые вещи, особенно одежду. В народе говорят, что покупки в этот день всегда бывают неудачными, одежда может не понравиться, обувь истопчется, а вещь сломается.

Приметы погоды:

Если на Евлампия слякоть и грязь — снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября).

Если на протяжении дня западная часть неба чистая — дождя не жди.

Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима будет ранняя.

Ветер с востока или севера — к похолоданию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео ​​​​​​​Народный календарь. Как уберечь счастье и достаток 23 октября

Именины отмечают: Иннокентий, Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Яков.