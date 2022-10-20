​​​​​​​Народный календарь. Как уберечь счастье и достаток 23 октября

Православная церковь 23 октября отмечает память мучеников Евалампия и Евлампии. Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя подметать, ведь с мусором можно вымести из дома все счастье, благополучие и достаток.
В этот день нельзя играть свадьбы, ведь 23 октября является неблагоприятным периодом для таких гуляний. Семья, которая начала свое существование в эту дату, обречена на развод.
Также нельзя приобретать новые вещи, особенно одежду. В народе говорят, что покупки в этот день всегда бывают неудачными, одежда может не понравиться, обувь истопчется, а вещь сломается.
Приметы погоды:
Если на Евлампия слякоть и грязь — снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября).
Если на протяжении дня западная часть неба чистая — дождя не жди.
Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима будет ранняя.
Ветер с востока или севера — к похолоданию.
Именины отмечают: Иннокентий, Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Яков.