Россиянам рассказали, когда пенсионные выплаты могут «вырасти» двукратно

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Работающие или проживающие на Крайнем Севере граждане могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом журналистам рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

При этом специалист подчеркнула, что в любом случае необходимо подтвердить наличие «северного стада» и наличия требуемых пенсионных баллов для досрочного выхода на пенсию. По словам Григорьевой, такой стаж определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке.

Жители и работники определенных регионов имеют право на увеличение выплат к страховой пенсии, при этом размер надбавок варьируется в разных районах, заметила экономист. Самый низкий коэффициент к страховым выплатам одной из видов пенсии — в республике Карелия, а самый большой — 2,0 — для Камчатки, Сахалина, Чукотки и отдельных районов Якутии.

В интервью агентству «Прайм» Григорьева добавила, что самый большой размер страховой пенсии — 32493,33 рубля — получит человек, которому исполнилось 80 лет, а у него три и более иждивенцев. Для непрерывного получения повышенной выплаты нужно каждый год подтверждать факт работы или проживания на Крайнем Севере.

В минувшую среду, 19 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о расширении прав отдельных категорий граждан на получение региональной социальной доплаты к пенсии.