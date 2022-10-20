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В двух московских торговых центрах могут открыться магазины Zara

Егор Провоторов
Общество
В двух московских торговых центрах могут открыться магазины Zara
Фото: depositphotos

Собственники торговых центров «Метрополис» и «Атриум» в Москве и «Галерея» в Санкт-Петербурге проводят переговоры с испанским холдингом Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, сообщил журналистам в четверг, 20 октября вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Как заявил функционер, в настоящее время обсуждается арендная плата на ранее согласованных условиях.

— Если говорить о том, какие магазины сохранят в портфеле, то, скорее, это точки в крупных торговых центрах с высокой проходимостью, в хороших локациях. Например, центры крупных городов, обеспеченные районы или отдельные магазины на торговых улицах с высоким трафиком, — заметил Павел Люлин в интервью газете «Известия».

В минувший вторник, 18 октября, появилась информация, что компания Inditex, владеющая брендами Zara, Stradivarius и другими, планирует передать свой бизнес российскому партнеру, который зарегистрирован в отечественной юрисдикции и не имеет статус «недружественной страны».

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