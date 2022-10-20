Трамп-младший высмеял Зеленского за его постоянное выпрашивание денег у Запада

Фото: president.gov.ua

Старший сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал на странице в одной из своих социальных сетей мем, который высмеивает украинского лидера Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.

На кадре изображен улыбающийся украинский президент в футболке цвета хаки. Подпись к картинке гласит:

— За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!

Вероятно, сын экс-главы Белого дома этим хотел указать на постоянные обращения Зеленского к руководству западных стран и организаций с просьбой выделить финансовые средства на закупку вооружений для украинской армии, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов. В документе сказано, что американский лидер «предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение на общую сумму до 725 миллионов долларов оборонной продукции и услуг министерства обороны, оказать военную подготовку и обучение с целью помощи Украине»