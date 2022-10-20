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Эксперт Черток назвал привычки, которые «убивают» смартфон

Елена Самойлова
Общество
Эксперт Черток назвал привычки, которые «убивают» смартфон
Фото: Unsplash

Необдуманные действия, которые уже вошли в привычку для многих владельцев смартфонов, могут сократить службу устройства. Об этом сообщил руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток.

По его словам, смартфоны чувствительны к брызгам и пару, поэтому во избежание неполадок не стоит класть гаджет рядом, когда владелец пьет воду или кофе. Также не стоит носить смартфон в узком кармане брюк, поскольку это может испортить его корпус.

Кроме того, Черток порекомендовал не использовать одноразовые китайские сетевые или автомобильные зарядки, которые привлекают многих пользователей низкой ценой. Из-за этого срок службы устройства может значительно снизиться, поскольку при использовании таких аксессуаров возникают перепады напряжения и импульсные помехи.

Самостоятельно менять прошивку смартфона тоже не стоит, отметил эксперт, велик риск превратить его в «кирпич», передает «Прайм».

Еще одна рекомендация от специалиста: не оставлять телефон под прямыми лучами солнца, чтобы гаджет не перегрелся, а его батарея не вздулась. Черток также посоветовал не хранить телефон в зоне доступа детей или животных.

До этого исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, какая электроника подорожает в России из-за роста поставок бракованных микрочипов.

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