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Какая электроника подорожает в России из-за роста поставок бракованных микрочипов

Игорь Синельников

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Технологии
Какая электроника подорожает в России из-за роста поставок бракованных микрочипов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Из-за прекращения официальных поставок микрочипов в России может подорожать электроника. Кроме того, стало сложнее контролировать качество чипов. Спасти ситуацию, в частности, могло бы развитие собственного производства, однако этот процесс невозможно провести в один момент. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

По данным «Коммерсанта», с начала СВО на Украине доля поставляемых российским компаниям из Китая бракованных микросхем и компонентов выросла в 20 раз — с двух до 40 процентов.

Влияние санкций

По словам собеседника «ВМ», в данный момент из-за санкций микрочипы попадают в Россию по неофициальным каналам. Это может сказываться на их качестве, подчеркнул специалист.

— Микрочипы делают не только в Китае, но и других странах Азиатского региона, например, в Японии и Корее. Но любые дистрибьюторы, производители и продавцы с той стороны границы опасаются попасть под американские санкции. Чтобы этого не произошло, выстраиваются разные цепочки. Те, у кого есть похожий товар, пользуются ситуацией и предлагают нашим дистрибьюторам то, что у них есть. В условиях общего дефицита импортных микросхем в России некоторые у нас соглашаются на то, что есть. Компьютеры все равно выпускать надо, пусть и не с теми характеристиками, с которыми бы хотелось, — рассказал эксперт.

Как отметил Комлев, покупая микрочипы напрямую у производителей, российские заводы имели возможность претендовать на контроль качества. Сейчас чипы проходят через большое количество посредников, поэтому требовать от них соблюдения качества невозможно. В некоторых случаях причиной проблем с микрочипами может быть и то, что они изначально выпускались под другие задачи, уверен специалист.

Подорожание электроники

Из-за роста закупочных цен и потенциально возросшего риска брака стоимость электроники также может вырасти, подчеркнул Комлев.

— Микрочипы используются в смартфонах, планшетах, ноутбуках, серверах, стоят во многих автомобилях. Электроника в таких условиях дорожает, потому что, если товар идет через цепочку посредников, цены на него растут. Если отбраковка происходит только на заводах-сборщиках, то они уже заплатили за всю партию микросхем. Если есть процент отбраковки, то неработоспособные микрочипы выбрасываются. Но цена отбракованных будет входить в стоимость компьютера, иначе потери никак не компенсируются, — объяснил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, из-за усиления американских ограничений страдают и Китай, и Россия. Однако эти санкции лишь подтолкнут развитие собственной электроники в Китае, уверен специалист.

Решение проблемы

Потенциальным выходом могло бы стать налаживание производства микрочипов в России, однако на это нужно время, подчеркнул Комлев.

— Необходимо строить заводы, а для заводов нужно оборудование. На современном уровне его выпускают единичные компании, которые находятся так или иначе под контролем американцев и европейцев. 20 лет назад мы могли бы совершенно спокойно купить такие заводы, но тогда почему-то об этом не подумали. Сейчас купить новый невозможно, значит, должна быть выстроена долговременная последовательная программа от простого к сложному. В Азии электроника развивалась от простейшей отверточной сборки к выпуску отдельных частей и только затем — отдельному простому производству и т. д. Это возможно при условии последовательной политики на 10 лет вперед и постоянной поддержке государства, — заключил эксперт.

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