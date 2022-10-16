«Положительный фактор»: почему шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией

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Шесть стран Евросоюза восстановили торговые отношения с Россией до уровня февраля этого года. Среди них Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, почему это произошло, что закупают страны и кто еще может возобновить торгово-экономические связи с Россией.

Что импортируют

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что Россия увеличила импорт следующих товаров:

энергоносителей;

машинотехнической продукции;

текстиля;

металла (черного и цветного);

продовольствия в двух формах — для текущего потребления и для формирования запасов на будущее.

Как отметил Беляев, многие из импортируемых товаров на выгодных условиях может предоставить только РФ. В частности, речь идет о металлах и энергоносителях. По этой причине некоторые страны продолжают сотрудничество с Россией.

— Это и определило то, что некоторые страны удержали, а в какой-то степени и нарастили торговые отношения с Россией, — прокомментировал собеседник «ВМ».

Цены на продукцию, по словам аналитика, тоже выросли.

— Если смотреть на стоимость импортируемых товаров, можно заметить рост цен, — подчеркнул Беляев.

Восстановление связей

По словам специалиста, возвращение торговых отношений к уровню февраля между некоторыми странами Евросоюза и Россией не говорит о полноценном восстановлении связей.

— Необходимо дождаться момента, когда вернется полная номенклатура экспортируемых товаров в физическом объеме (штуки, тонны). Именно это будет означать возвращение полноценных торговых отношений, — поделился Беляев.

Однако аналитик выразил мнение, что возвращение торговых отношений с некоторыми странами Евросоюза является положительным фактором.

— Сохранение связей между некоторыми странами ЕС и Россией может говорить о том, что эти страны могут оказывать давление на тех, кто принимает решения в ЕС в отношении послабления санкций для РФ, — предположил эксперт.

Он подчеркнул, что восстановили торговлю с Россией до уровня февраля те страны ЕС, которые являлись странами соцлагеря и имели крепкие торгово-экономические отношения с СССР.

— Прежде всего это те страны, которые раньше относились к странам социалистического лагеря, потому что у них были выстроены крепкие отношения с СССР с точки зрения взаимообмена. Поскольку эти связи являются очень устойчивыми, они продолжают существовать в течение длительного времени и имеют свойство сохраняться под влиянием внешних политических изменений, — объяснил Беляев.

Аналитик рассказал, что еще торговые отношения с Россией могут восстановить:

Австрия;

Италия;

Франция;

Германия.

— Конечно, сейчас они находятся под влиянием санкционной политики, но надежда на потепление в отношениях до сих пор не утрачена. Если санкции будут ослабевать, эти страны в числе первых начнут наращивать торгово-экономические связи с Россией, — заключил Беляев.