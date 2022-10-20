Современные диагностические комплексы установили в 72 центрах госуслуг в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В 72 офисах «Мои документы» установлены современные диагностические комплексы, с помощью которых можно проверить свое здоровье. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В среднем бесплатное обследование может отнять семь минут времени. Комплексы позволяют определить состав тела и уровень насыщения крови кислородом, измерить пульс и артериальное давление, оценить функцию внешнего дыхания и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. С августа 2020 года ими уже воспользовались свыше 400 тысяч раз.

Чтобы воспользоваться устройством, нужно ввести номер своего полиса ОМС, а далее следовать инструкции на экране. В случае необходимости граждане могут записаться на очный прием к специалисту в поликлинику. Таким образом с помощью диагностического комплекса к врачу записались свыше 700 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе более 300 тысяч горожан прошли экспресс-тестирование на уровень сахара в крови в павильонах «Здоровая Москва», 50 тысячам после этого назначили дополнительные обследования и консультации врача.