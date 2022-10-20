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Юрист Соловьев рассказал, какие операции вызовут подозрения у банка

Елена Самойлова
Общество
Юрист Соловьев рассказал, какие операции вызовут подозрения у банка
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Некоторые операции с банковскими картами обращают на себя пристальное внимание кредитных организаций. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так, банки заинтересуются случаями, когда перевод осуществляется десяти получателям в день или проводится более 30 операций с деньгами за сутки. Также в организации обратят внимание, если сумма операций превышает миллион рублей в месяц или если между списанием и зачислением денег лежит короткий промежуток времени.

Соловьев отметил, что в банке с подозрением отнесутся к отсутствию платежей в пользу юридических лиц или ИП, совпадению идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами.

— Если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает десять процентов от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период, физлицо также попадает под внимание кредитных организаций, — сказал юрист.

При выявлении двух и более признаков банки имеют право отказать клиенту в сотрудничестве и передать данные в контролирующие и правоохранительные органы, добавил Соловьев в разговоре с «Прайм».

Банки с 1 октября обязаны идентифицировать устройства, с которых клиенты проводят онлайн-операции, а также подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты для защиты от действий кибермошенников. Эксперта по кибербезопасности Евгений Осин рассказал «Вечерней Москве», как это будут реализовывать и как нововведение отразится на клиентах.

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