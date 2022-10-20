Резидент технополиса «Москва» стал участником национального проекта «Производительность труда»

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — завод АО «ТЗМОИ» — планирует к 2024 году вдвое увеличить выработку в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— В качестве пилотного потока проекта выбрана линия производства медицинской техники для сушки и асептического хранения диагностического и терапевтического оборудования с широкой сферой применения. Сейчас предприятие производит от 20 до 25 таких установок в месяц, — рассказала она.

По словам Багреевой, проект рассчитан на шесть месяцев, за этот период выработка линии будет увеличена на 30 процентов. После те опыт и результаты, которых удалось достигнуть за это время, распространят и на другие производственные мощности компании.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев добавил, что завод уже инвестировал более 66 миллионов рублей в развитие производства. При этом выручка составила 2,7 миллиарда рублей, создано 70 рабочих мест.

До этого сообщалось, что еще один резидент ОЭЗ — завод «Экопласт» — ежемесячно перерабатывает более 600 тонн пластика, что в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя.