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Тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» появился в Сети

Лейла Алиева
Общество
Тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» появился в Сети
Фото: Return to Silent Hill, 2022 год

На YouTube появился тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», режиссером которого стал Кристоф Ганс.

В рамках презентации кинокартины гостям показали концепт-арты и обсуждение идеи Ганса и продюсера Виктора Хадиды.

Основанием фильма станет история «Сайлент Хилл — 2» в жанре психологического хоррора. По словам продюсера, главной идеей является современная и максимально приближенная к видеоигре экранизация кинокартины. Также в фильме покажут знакомых зрителям монстров, среди которых культовый Пирамидоголовый.

Недавно в Сети появился еще один трейлер экранизации уже другой игры — The Last of Us. На кадрах можно увидеть главных героев — депрессивного Джоэла в исполнении Педро Паскаля и юную Элли, которую сыграла 19-летняя Белла Рамзи. Премьера сериальной адаптации от HBO запланирована на 2023 год.

Также американская киностудия Disney показала зрителям первый трейлер киноадаптации «Русалочки» в рамках мероприятия D23, созданного для анонсов новых проектов студии.

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