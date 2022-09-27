Русский трейлер экранизации The Last of Us появился в Сети

Фото: The Last of Us, 2022 год

На YouTube появился трейлер сериальной адаптации игры The Last of Us на русском языке с субтитрами.

На кадрах можно увидеть главных героев — депрессивного Джоэла в исполнении Педро Паскаля и юную Элли, которую сыграла 19-летней Беллой Рамзи. Кроме того показаны мутировавшие зомби, которых во вселенной The Last of Us называют щелкунами.

Премьера шоу «Одни из нас» от HBO запланирована на 2023 год.

Недавно американская киностудия Disney показала зрителям первый трейлер киноадаптации «Русалочки» в рамках мероприятия D23, созданного для анонсов новых проектов студии. Главную роль в картине исполнит актриса афроамериканского происхождения Холли Бэйли.

Известно, что режиссером картины стал Роб Маршалл. Главные роли в этом кино также достались Хавьеру Бардему, Джоне Хауэр-Кинг, Мелиссе Маккарти, Джуду Акувидике, Номе Думезвини и другим. Премьерный показ киноленты запланирован на май следующего года.

Также 1 сентября в Сети появился первый трейлер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед», где по сюжету ленты неизвестный маньяк в маске желтого медвежонка охотится за девушками, которые приехали на отдых в старинный дом, расположенный в лесу. В финале видео предстают жестокие Винни-Пух и Пятачок.