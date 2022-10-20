Эксперт рассказал, куда не стоит вкладывать сбережения

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Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента, дал советы, куда не стоит вкладывать сбережения.

По словам эксперта, ситуация на валютном рынке довольно стабильная, но она не исключает умеренного ослабления рубля в среднесрочной перспективе.

Эксперт не советует вкладывать деньги в металлы.

— Металлы и так сильно упали на опасениях замедления темпов роста мировой экономики. Большая часть снижения уже может быть позади. Это касается и черной, и цветной металлургии, — отметил он в комментарии Life.ru.

По его словам, проще всего потерять деньги там, где есть маржинальные обязательства, например, при открытии избыточных позиций на срочном рынке.

Карпунин отметил, что часто рекомендуют вкладывать деньги в золото, но в последние полтора года оно не оправдывает ожидания инвесторов. Цена в долларах снижается.

С января по сентябрь 2022 года жители страны открыли 700 тысяч обезличенных металлических счетов, что эквивалентно 250 тоннам драгоценных металлов, передает Nation news.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.