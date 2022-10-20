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Взрывы прозвучали в Николаеве

Александр Афонин

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Взрывы прозвучали в Николаеве
Фото: Минобороны РФ

В Николаеве были слышны звуки взрывов, в городе объявили воздушную тревогу. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил ряд украинских СМИ.

— В Николаеве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога, — цитирует сообщение РИА Новости.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем глава государства заявил, что киевский режим использует террористические методы, что привело к нанесению массированных ударов.

19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины оказалось повреждено. По его словам, в ближайшее время по всей стране будут происходить отключения электроэнергии. Причем они будут иметь как плановый характер, так и аварийный.

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