Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ в четверг, 20 октября.

Воздушная тревога по всей территории Украины, — говорится в сообщении.

Данную информацию также подтвердили областные военные администрации в большей части регионов Украины, передает РИА Новости.

В этот же день в Николаеве были слышны звуки взрывов. В связи с этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

По словам президента России Владимира Путина, этим взрывом на переправе Украина поставила себя на один уровень с самыми одиозными террористическими группировками. Оставлять без ответа «преступления такого рода» не представляется возможным, подчеркнул российский лидер. При этом он добавил, что больше нет необходимости в массированных ударах по объектам на Украине.