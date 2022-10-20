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Диетолог назвала продукты для хорошей памяти после 65 лет

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала продукты для хорошей памяти после 65 лет
Фото: depositphotos

Врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, которые помогут сохранить хорошую память после 65 лет.

По ее словам, проблемы с памятью в этом возрасте начинаются у тех, кто имеет неприятности с сосудами и капиллярами.

— Прежде всего, очень важно пить достаточное количество чистой воды, потому что в пожилом возрасте зачастую этот совет игнорируется, — пояснила Дюваль.

Еще одним важным элементом в питании пожилых являются проросшие семена, которые поддерживают все системы организма и благотворно воздействуют на память. Их можно добавлять в салаты, смузи или просто съедать две столовые ложки в день. Семена включают в себя витамины группы B, С и органические минеральные вещества.

Также лучше больше употреблять овощей, добавляя их к обеду и ужину, передает «Москва 24».

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