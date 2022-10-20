Офтальмолог рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты

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Врач-офтальмолог Ирина Абдулхаева сообщила, что наиболее частые причины обращения к профильным специалистам — нарушение зрения и запрос на подбор очков.

По словам эксперта, у молодых людей зрение ухудшается из-за высокой нагрузки на глаза, у взрослых нарушения имеют возрастной характер, часто сопровождаются катарактой или глаукомой.

Также часто люди приходят к офтальмологам с различными воспалительными заболеваниями — блефарит, ячмень, которые часто возникают на фоне вирусных простуд.

Врач добавила, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом должны регулярно проходить осмотр офтальмолога. По состоянию глазного дна кардиологи могут косвенно оценить степень поражения сосудов, передает МИР 24.

Ранее офтальмолог Натия Дедиашвили объяснила, как избежать проблем со зрением при работе за компьютером. Специалист посоветовала обратить внимание на параметры монитора. Он должен быть матовым, не создавать бликов. Монитор должен быть расположен как минимум в 40 сантиметрах от лица, передает ФАН.

Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала «Вечерней Москве», кому нельзя носить контактные линзы и как узнать об этом ограничении.