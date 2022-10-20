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Полиция задержала закладчика и кладовщика наркотиков на юго-западе столицы

Степан Жирнов
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Полиция задержала закладчика и кладовщика наркотиков на юго-западе столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Полиция задержала на юго-востоке столицы двоих молодых людей, которых подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 20 октября.

По его словам, на подозреваемых вышли благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. Двух местных жителей в возрасте 21 и 22 года задержали на Южнобутовской улице. Они выполняли разные роли в преступной схеме.

При личном досмотре у закладчика изъяли восемь свертков с неизвестным веществом, общая масса которых составила 10 граммов. Он собирался их разложить по тайникам в разных местах.

У его пособника обнаружили 42 упаковки, в которых содержалось 120 граммов неизвестных веществ. Молодой человек рассказал полицейским, что он хранил у себя наркотики по просьбе своего знакомого, получая за это определенный процент от незаконной выручки наркоторговца.

В отношении 21-летнего закладчика возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц по предварительному сговору». А в отношении его знакомого, 22-летнего парня, возбудили уголовное дело по статье «Незаконные хранение наркотических средств в особо крупном размере». Оба фигуранта заключены под стражу.

Еще одного наркоторговца задержали в Подмосковье. У мужчины в машине обнаружили 130 свертков с мефедроном.

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