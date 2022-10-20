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Благоустройство территории возле станции БКЛ «Электрозаводская» выполнено на 70 процентов

Александр Афонин
Город
Благоустройство территории возле станции БКЛ «Электрозаводская» выполнено на 70 процентов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Специалисты выполнили 70 процентов работ в рамках второго этапа комплексного благоустройства территорий у станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Электрозаводская». Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В настоящее время специалисты Комплекса городского хозяйства практически завершили работы по устройству кабельной канализации — в нее спрячут воздушные линии электропередачи, что позволит улучшить визуальный облик пространства и защитить коммуникации, — говорится в сообщении.

Работы проводятся на улице Малой Семеновской и в переулках Барабанный, Медовый, Мажоров, Верхний Журавлев, а также Нижний Журавлев. На данный момент рабочие заменили 80 процентов асфальтового покрытия тротуаров и более 50 процентов дорожного полотна.

В процессе благоустройства на улице Малой Семеновской специалисты заменят старый остановочный павильон на новый и приведут в порядок «Сквер Дружбы». Прилегающие к станции территории дополнительно озеленят. Основные работы планируется закончить до конца этого года.

Второй этап благоустройства стартовал в конце июня 2022 года. До этого специалисты обновили улицы Большую Семеновскую, Золотую и часть Электрозаводской, Семеновский Вал, площадь Журавлева.

Благоустройство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Район Соколиная Гора
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