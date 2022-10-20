В РСТ объяснили ликвидацию Ростуризма

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Отрасль туризма не в первый раз входит в крупное ведомство, запущен процесс укрупнения и оптимизации. Такое мнение высказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский, комментируя решение об упразднении Ростуризма.

— Туризм не в первый раз входит в крупные ведомства, выходит из них. Думаю, что основные принципы и направления будут сохранены, — отметил он в комментарии НСН.

Уманский напомнил, что Ростуризм хорошо проявил себя в период пандемии. Было принято много полезных для общества решений: программы кешбэка, субсидирования, организованы чартерные перевозки.

В свою очередь вице-президент РСТ Юрий Барзыкин добавил, что нельзя сказать, что упразднение произошло из-за неудовлетворительной работы ведомства. Он отметил, что все этапы, кризисы Ростуризм проходил, и инициировались нормативные акты, которые помогали бизнесу, передает RT.

20 октября премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Министерства экономического развития, согласно которым оно получит функции Федерального агентства по туризму (Ростуризма).