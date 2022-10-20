Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В РСТ объяснили ликвидацию Ростуризма

Ирина Игнатенко
Общество
В РСТ объяснили ликвидацию Ростуризма
Фото: Pexels

Отрасль туризма не в первый раз входит в крупное ведомство, запущен процесс укрупнения и оптимизации. Такое мнение высказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский, комментируя решение об упразднении Ростуризма.

— Туризм не в первый раз входит в крупные ведомства, выходит из них. Думаю, что основные принципы и направления будут сохранены, — отметил он в комментарии НСН.

Уманский напомнил, что Ростуризм хорошо проявил себя в период пандемии. Было принято много полезных для общества решений: программы кешбэка, субсидирования, организованы чартерные перевозки.

В свою очередь вице-президент РСТ Юрий Барзыкин добавил, что нельзя сказать, что упразднение произошло из-за неудовлетворительной работы ведомства. Он отметил, что все этапы, кризисы Ростуризм проходил, и инициировались нормативные акты, которые помогали бизнесу, передает RT.

20 октября премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Министерства экономического развития, согласно которым оно получит функции Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

Туризм Ростуризм Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте