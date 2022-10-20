«Претендент на Нобеля»: Медведев обвинил фон дер Ляйен в «распиле денег» на вакцины от ковида

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Закупка 4,6 миллиарда доз вакцины от коронавируса главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен является «качественным распилом денег» Евросоюза. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в четверг, 20 октября.

Сумма закупки составила порядка 71 миллиарда евро. Вакцины будут куплены у фармкорпорации Pfizer, где, по словам зампреда, работает супруг главы ЕК. Это в свою очередь может привести к переходу полученных средств в личное владение фон дер Ляйен.

Медведев сравнил подобное решение с деятельностью премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Их действия, по мнению зампреда, «заслуживают Нобелевской премии».

— Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины — Урсула фон как-то дер Ляйен, — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев неоднократно обращался к европейским политикам из-за их действий и заявлений. Так, он назвал паранойей заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля про ядерный удар России. Зампред считает, что западным странам совершенно безразлична судьба Украины.