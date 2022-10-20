Мишустин заявил, что российские валютные резервы были украдены Западом

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Заморозка российских валютных резервов Западом сопоставима с кражей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 20 октября.

— Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов, — отметил он.

По словам главы кабмина, газотранспортная инфраструктура подверглась террористическим атакам, передает ТАСС.

Недавно Евросоюз утвердил новый пакет санкций в отношении России, согласно которому предполагается ввести запрет на обслуживание криптоактивов россиян. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько выгодно это решение для западных стран и понесут ли потери граждане РФ.

Экономист и аналитик Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что доллар и евро будут постепенно терять популярность в России. Выбирая валютный вклад, имеет смысл отдать предпочтение другим денежным средствам.