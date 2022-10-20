Захарова предупредила Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией

Фото: МИД РФ

Продолжая поставлять оружие Украине Запад приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в четверг, 20 октября.

— Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, — подчеркнула она.

Всего Запад направил Украине военной помощи на 42,3 миллиарда долларов, больше половины которой приходится на США, пишет РИА Новости.

До этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать поставки военной помощи Украине. По его словам, теперь местным властям необходимо следовать примеру США и остальных стран Североатлантического альянса.

В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Израиль сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие на Украину. Такой шаг станет опрометчивым для страны и испортит межгосударственные отношения с Россией, считает он.