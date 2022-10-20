Джабаров предложил вернуться к двухлетней службе в армии

Фото: Пресс-служба Совфеда

России стоит вернуться к двухлетней службе в армии, что позволит увеличить численность личного состава армии и подготовить профессиональных солдат. С подобной инициативой выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 20 октября.

— Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей достаточно напряженно. Наверное, имеет смысл, — сказал он.

Сенатор напомнил, что практика двухлетней службы активно применялась с 1996 по 2007 год. В первое полугодие призывники проходили обучение, после чего реализовывали свои знания на практике. На второй год службы военнослужащие представляли собой уже готовых бойцов, передает «Парламентская газета».

Накануне глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что военнослужащие, проходящие срочную службу в армии, не будут направлены в зону проведения спецоперации из-за введения военного положения в новых регионах России. По его словам, порядок их участия был заранее определен.