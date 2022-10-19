Срочники не будут направлены в зону проведения СВО из-за введения военного положения

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Военнослужащие, проходящие срочную службу в армии, не будут направлены в зону проведения спецоперации из-за введения военного положения в новых регионах России. Об этом в среду, 19 октября, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Нет, не будут. До этого было определено, где могут принимать участие срочники, — цитирует сенатора ТАСС.

19 октября президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По словам президента, соответствующий документ незамедлительно направили на утверждение в Совфед.

Позже стало известно, что Совет Федерации утвердил указ президента о введении режима военного положения в новых регионах России. Решение было принято единогласно.

Что означает военное положение, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы». Так, ввести этот правовой режим может только президент России. Соответствующий указ он должен отправить на утверждение в верхнюю палату российского парламента.