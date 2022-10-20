Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 30 косуль в Курганской области заразились неизвестной болезнью

Лейла Алиева
Общество
Около 30 косуль в Курганской области заразились неизвестной болезнью
Фото: shutterstock

В Курганской области обнаружили почти 30 косуль, которые заразились неизвестной болезнью. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

По словам ветеринаров, ранее они не сталкивались с подобным заболеванием. У зараженных течет пена изо рта, они бегают по кругу и бьются в конвульсиях.

Видео: Telegram/Baza

Специалисты взяли у животных пробы и направили в лабораторию, однако пока никаких инфекционных заболеваний не удалось обнаружить, передает Telegram-канал Baza.

Недавно кинолог Владимир Уражевский в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что домашние животные нередко могут быть подвержены разным человеческим заболеваниям, самым опасным из них является бешенство. Для того чтобы обезопасить своего питомца, его необходимо вакцинировать. Чаще человек может заразить животное не напрямую, а через касание. В частности, коснувшись другого животного, можно передать своему питомцу чуму, гепатит и другие заболевания.

Здоровье Курганская область Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте