Около 30 косуль в Курганской области заразились неизвестной болезнью

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В Курганской области обнаружили почти 30 косуль, которые заразились неизвестной болезнью. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

По словам ветеринаров, ранее они не сталкивались с подобным заболеванием. У зараженных течет пена изо рта, они бегают по кругу и бьются в конвульсиях.

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Специалисты взяли у животных пробы и направили в лабораторию, однако пока никаких инфекционных заболеваний не удалось обнаружить, передает Telegram-канал Baza.

Недавно кинолог Владимир Уражевский в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что домашние животные нередко могут быть подвержены разным человеческим заболеваниям, самым опасным из них является бешенство. Для того чтобы обезопасить своего питомца, его необходимо вакцинировать. Чаще человек может заразить животное не напрямую, а через касание. В частности, коснувшись другого животного, можно передать своему питомцу чуму, гепатит и другие заболевания.