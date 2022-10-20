Собянин: Москва делает ставку на развитие высокотехнологичных и экологичных производств

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва является центром промышленности России и делает упор на развитие высокотехнологичных и экологичных производств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 20 октября.

— Москва как центр российской промышленности делает ставку на развитие высокотехнологичных и экологичных производств. Сегодня к ним относится уже треть работающих в столице предприятий. Они производят продукты питания, одежду и обувь, роботов, лекарства, медицинские изделия, инфраструктуру для электромобилей и многое другое, — сказал глава города.

Столичные предприятия активно разрабатывают новые технологии, позволяющие повысить качество продукции и улучшить жизнь. Так, группа компаний «Москабельмет» создала систему контроля различных товаров. Она может быть применена для улучшения качества как кабелей, так и кондитерских изделий.

Говоря про экологию, глава города отметил, что компания «Сага» разработала зарядные станции для автомобилей, которые можно применить в разных климатических условиях. Кроме того, к 2025 году Московский нефтеперерабатывающий завод планирует перейти на безотходное производство, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин 20 октября посетил международный экспортный форум «Сделано в России — 2022». На мероприятии мэр сообщил, что в столице стало на 20 процентов больше предприятий, несмотря на уход с российского рынка ряда зарубежных брендов. Подобного результата удалось достичь благодаря принятым мерам поддержки и возросшему спросу на импортозамещение.