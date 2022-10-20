Аналитик Демидов сообщил, что газопровод «Северный поток» можно быстро восстановить

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Ремонт разрушенного участка газопровода «Северный поток» будет несложным, на проведение необходимых работ уйдет несколько месяцев. Об этом сообщил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По словам эксперта, для восстановления газопровода могут применить специальный корабль. Он поднимет один конец разрушенной трубы, отрежет весь металл, который не подлежит ремонту, и дойдет до того участка «Северного потока», который уже считается неповрежденным.

Аналитик добавил, что труба сама по себе является самым простым объектом строительства. В связи с этим в ее ремонте «нет ничего сверхъестественного», передает «360».

Ранее главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг заявил, что «Северный поток — 2» можно восстановить за несколько месяцев. Уссинг предположил, что взрыв произошел из-за скачка давления, передает RT.

Шведские журналисты опубликовали кадры поврежденного участка газопровода «Северный поток». О чем они свидетельствуют, «Вечерней Москве» объяснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.