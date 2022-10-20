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Минобороны Британии: Истребитель РФ выпустил ракету в сторону британского самолета

Евгений Белоусов
В мире
Минобороны Британии: Истребитель РФ выпустил ракету в сторону британского самолета
Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель выпустил ракету в направлении британского военного самолета над Черным морем. Об этом в четверг, 20 октября, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По словам министра, инцидент произошел еще 29 сентября. Британский разведывательный самолет без вооружения патрулировал международные воды по заранее установленному маршруту, его сопровождали два российских Су-27.

Уоллес отметил, что это не является чем-то необычным. В какой-то момент один из истребителей якобы выпустил ракету.

Однако все завершилось благополучно и британский самолет вернулся на базу. Уоллес назвал инцидент «потенциально опасным».

Он также добавил, что его российскому коллеге Сергею Шойгу была выражена обеспокоенность, следует из трансляции на сайте палаты общин.

В начале октября сообщалось, что самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения группировки войск РФ в Сирии, был вынужден уклоняться от столкновения с двумя ударными беспилотниками США в небе над САР.

7 октября агентство Reuters сообщило, что разведывательный самолет ВМС США несколько раз пролетал вблизи от места, где произошло ЧП на газопроводе «Северный поток — 2» в Балтийском море.

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