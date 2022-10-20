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Около миллиона «квадратов» медицинских объектов появится в Москве в ближайшие годы

Александр Афонин
Город
Около миллиона «квадратов» медицинских объектов появится в Москве в ближайшие годы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В ближайшие годы в Москве введут в эксплуатацию около миллиона квадратных метров объектов медицинского назначения. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

— За последние три года уже было капитально отремонтировано свыше 310 тысяч квадратных метров (медицинских объектов — прим. «ВМ»)... А в ближайшие годы будет еще введено в эксплуатацию около миллиона квадратных метров объектов медицинского назначения, — сказала она.

В рамках работ объекты оснастят современным оборудованием, приведут к единому стандарту и обучат персонал по уникальной программе. По словам Картавцевой, в начале 2023 года в столице начнут работу новые скоропомощные стационарные комплексы, передает агентство городских новостей «Москва».

12 октября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что общая готовность основных конструкций здания корпуса лучевой терапии больницы «Коммунарка» составляет 80 процентов. По его словам, параллельно с корпусом лучевой терапии также возводится детский корпус.

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