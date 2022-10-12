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Андрей Бочкарев: Основные конструкции корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке готовы на 80 процентов

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Основные конструкции корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке готовы на 80 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Общая строительная готовность основных конструкций здания корпуса лучевой терапии больницы «Коммунарка» составляет 80 процентов. Об этом в среду, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в городском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В корпусе лучевой терапии продолжается возведение основных конструкций здания. Их строительная готовность достигла 80 процентов. Также строители выполняют монтаж наружных инженерных сетей, — рассказал он.

По словам заммэра, параллельно с корпусом лучевой терапии также возводится детский корпус.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что шестиэтажный лучевой корпус оснастят самым современным оборудованием.

— Новый корпус площадью 12,2 тысячи квадратных метров рассчитан на 50 коек, — добавил он.

Рафик Загрутдинов также отметил, что в настоящее время в строительстве объекта принимают участие 90 человек и несколько единиц техники.

До этого Рафик Загрутдинов в интервью «ВМ» рассказал о ходе работ на новых объектах здравоохранения в столице. По его словам, на данный момент проходит строительство в медцентре в Коммунарке, новом лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова и так далее.

Коммунарка Рафик Загрутдинов Андрей Бочкарев
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