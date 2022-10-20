Участок Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют с 4 ноября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

Участок Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября в связи со строительством Троицкой ветки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 20 октября.

— Закрытие действующего участка метро необходимо для безопасности пассажиров. Ограничения пройдут преимущественно в выходные дни, когда людей в транспорте меньше, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. А для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

Пассажиров метро призвали выбирать альтернативные маршруты и по возможности избегать поездок в часы пик. Москвичи на время ограничений могут воспользоваться БКЛ, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией и маршрутами наземного транспорта, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что из-за проведения дорожных работ автобусы маршрутов № 36, 83 и 141 начали курсировать от станции метро «Семеновская» по улице Вольной. В обратном направлении транспорт ходит по стандартному маршруту.