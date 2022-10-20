Захарова: Трасс запомнится катастрофической безграмотностью

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, объявившая об отставке, запомнится безграмотностью. Об этом в четверг, 20 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс, — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова заметила, что такого премьера, как Трасс, Великобритания еще не знала.

20 октября Трасс заявила, что подаст в отставку. Со дня ее избрания на пост премьер-министра Великобритании прошло всего шесть недель.

Она обратилась к королю Великобритании Карлу III и оповестила его о решении подать в отставку с поста лидера Консервативной партии. Политик останется на должности премьер-министра до избрания нового кандидата на должность.

Перед отставкой Трасс ряд британских букмекеров открыли ставки, кто продержится дольше — премьер-министр на своем посту или салат-латук, разлагающийся за 35 дней. Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобная шутка вполне уместна.