Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова: Трасс запомнится катастрофической безграмотностью

Евгений Белоусов
В мире
Захарова: Трасс запомнится катастрофической безграмотностью
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, объявившая об отставке, запомнится безграмотностью. Об этом в четверг, 20 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс, — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова заметила, что такого премьера, как Трасс, Великобритания еще не знала.

20 октября Трасс заявила, что подаст в отставку. Со дня ее избрания на пост премьер-министра Великобритании прошло всего шесть недель.

Она обратилась к королю Великобритании Карлу III и оповестила его о решении подать в отставку с поста лидера Консервативной партии. Политик останется на должности премьер-министра до избрания нового кандидата на должность.

Перед отставкой Трасс ряд британских букмекеров открыли ставки, кто продержится дольше — премьер-министр на своем посту или салат-латук, разлагающийся за 35 дней. Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобная шутка вполне уместна.

Мария Захарова Великобритания Лиз Трасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте