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Внучатый племянник президента США Джона Кеннеди Конор принимал участие в конфликте на Украине в качестве иностранного наемника. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

Молодой человек признался, что боевого опыта у него не было, а его пребывание в стране оказалось недолгим. При этом Кеннеди уточнил, что не раскрывал окружающим своего настоящего имени, передает РИА Новости.

В сентябре Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана освободила десять военнопленных наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине.

Среди освобожденных были граждане Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко, однако информацию об их именах стороны не публиковали.

14 октября член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Он опубликовал видео с нашлемной камеры погибшего наемника.

Рогов отметил, что наемники получили серьезный отпор. По его словам, у них были раненые и погибшие.