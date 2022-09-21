Россия при посредничестве Саудовской Аравии освободила 10 взятых в плен наемников на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана освободила десять военнопленных наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, самолет с военными на борту приземлился на территории королевства. Среди освобожденных есть граждане Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко, однако информацию об их именах стороны не публиковали.

Подробности переговоров также не разглашаются, передает Lenta.ru.

До этого бывшая сотрудница следственного изолятора города Артемовска (Бахмут) рассказала, что силовики на Украине не разрешали кормить и лечить российских военнопленных. По ее словам, многих из пленных привозили сильно избитыми, с ними запрещалось разговаривать.

18 сентября в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что один заключенный погиб и еще четыре получили ранения в результате украинского обстрела колонии с военнопленными в Еленовке.