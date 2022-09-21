Бывшая сотрудница СИЗО сообщила о зверствах украинских силовиков

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Силовики на Украине не разрешали кормить и лечить российских военнопленных, которые находились в СИЗО города Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, а за проявление к ним добродушия лишали заработной платы. Об этом сообщила бывшая сотрудница изолятора.

Она рассказала, что российских военнопленных стали доставлять в СИЗО с 15 марта, большинство привозили сильно избитыми.

— Нам не разрешали с ними общаться, ни пускать баландера (разносчика пищи — прим. «ВМ»), ни самим к ним подходить, ни сигареты давать. Медицинскую помощь тоже. На их оклики мы не должны были реагировать совсем, — заявила собеседница РИА Новости.

По ее словам, так продолжалось неделями. Она рассказала, что один раз, когда ее поставили на пост к военнопленным, они с коллегой «пошли на дело».

— Опустили камеру и стали кормить их. У меня бабушка хорошо пирожки печет, делили каждый пирожок на три части, это хоть что-то за неимением ничего, — отметила женщина.

После этого случая их обоих на два месяца лишили зарплаты, сообщила она.

Потом военнопленных вывезли из изолятора, их место заняли украинцы, которые отказывались служить.

— По СИЗО тогда выстрелили три раза, сбили дежурную часть. Скорее всего, ВСУ это сделали, потому что в тот момент России еще рядом не было. А потом сказали, что Россия стреляла, — сообщила собеседница агентства, добавив, что «у них всегда так: воевать не хотите — значит, так поляжете».

В настоящее время женщина с семьей выехала в Ростовскую область, где планирует оставаться, пока дома неспокойно.

20 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что все попытки украинской армии наступать на регион являются неудачными. По его словам, территорию защищают союзные войска.